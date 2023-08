Fraport meldet 2,4 Prozent weniger Passagiere

Im Dezember hat die Flughafenbetreiberin Fraport 2,4 Prozent weniger Passagiere abgefertigt als im selben Monat des Vorjahres.

In Frankfurt sank die Zahl sogar um 5,4 Prozent auf 3.757.000. Der Gesamtkonzern zählte 5.077.000 Gäste. Für das ganze Jahr 2008 verzeichnete Fraport auf Konzernebene zwar einen Aufwärtstrend von 0,9 Prozent auf 78.154.000 Passagiere, doch am grössten Flughafen in Frankfurt ging die Anzahl Passagiere um 1,3 Prozent auf 53.467.000 zurück. Auch die Luftfracht und Luftpost erfuhr einen Rückgang von 1,3 Millionen auf 2.476.000 Tonnen, minus 2,7 Prozent in Frankfurt. Die Entwicklung liegt im Rahmen der Prognosen von Fraport, sie hatte für Frankfurt einen Rückgang von 1 bis 1,5 Prozent gerechnet.