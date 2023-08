Flight Test: Zweiter G250 abgehoben

Am 24. März 2010 absolvierte der zweite Gulfstream G250 in Israel seinen Jungfernflug. Der zweite Prototyp mit der Seriennummer SN 2002 war während 1 Stunde und 57 Minuten in der Luft.

Am Steuer der zweiten Maschine sass IAI Cheftestpilot Ronen Shapira, er startetet vom Ben Gurion International Airport und stieg mit dem G250 auf eine Höhe von 20.000 Fuss (6.100 m), die maximale Geschwindigkeit betrug 195 Knoten. Der erste Prototyp hat bereits 70 Flüge hinter sich und hat bereits die maximale Reiseflughöhe von 45.000 Fuss (13.720 m) erflogen und den Geschwindigkeitsbereich auf Mach 0,85 ausgeweitet. Das Flugtestprogramm des mittelgrossen Business Jet von Gulfstream wird mit drei Prototypen bestritten und wurde durch den Hersteller auf rund 1300 Flugstunden festgesetzt.