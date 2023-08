Flight Test: Zweiter Boeing 747-8 abgehoben

Am 14. März 2010 startete der zweite Jumbo 747-8 Frachter in Everett zu seinem Erstflug.

Am Steuer des Jumbo Vollfrachters sass Captain Kirk Vining und Captain Rick Braun, an Bord befand sich auch Joel Conrad, der die Testeinrichtungen bediente. Die Piloten stiegen mit der Maschine auf eine Höhe von 27.000 Fuss (8.230 m) und beschleunigten auf 240 Knoten (444 km/h). Nach Aussagen von Andy Hammer, Verantwortlicher für das Testflugprogramm, verlief der Testflug zur vollen Zufriedenheit von Boeing. Boeing wird das Testflugprogramm mit drei Maschinen durchführen und will den neuen Jumbo im vierten Quartal zugelassen haben.