Flight Test: Superjet trifft in Italien ein

Der dritte Prototyp MSN95004 wurde von Moskau nach Turin überflogen, um die Lärm Zulassungsflüge zu absolvieren.

Neben den Lärmmessungsflügen werden in Italien auch die Tests für die elektromagnetische Verträglichkeit gemacht. Das Testzentrum für die Tests der elektromagnetischen Verträglichkeit befindet sich in Turin und gehört Alenia Aeronautica, dem Partner von Suchoi. Die speziell abgeschirmte Halle ist auf einer Fläche von 900 Quadratmetern gebaut und hat eine Höhe von 20 Meter. Das interne Volumen wird mit 18.000 Kubikmetern angegeben. Das Flugtestprogramm schreitet zügig seinem Ende entgegen, 70 Prozent der Zulassungskriterien wurden bereits abgeflogen. Die Superjet Prototypen haben bei mehr als 814 Flügen bereits mehr als 2100 Flugstunden absolviert. Die Zulassung wird Ende Jahr erwartet. Momentan befinden sich 18 Superjets in der Produktion.