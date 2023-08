Flight Test: Superjet Antrieb zugelassen

Das SaM146 Triebwerk von Powerjet hat nach langer Verzögerung die Zulassung der europäischen Luftfahrtbehörde EASA erhalten.

Das SaM146 hat während der Erprobungs- und Zulassungsphase insgesamt 7.100 Teststunden absolviert, davon wurden 3500 Stunden im Flugtestprogramm abgeflogen. PowerJet setzt sich aus den beiden Unternehmen Snecma und Saturn zusammen. Das SaM146 Triebwerk ist in der Schubklasse zwischen 68,4 und 77,7 kN angesiedelt und bietet sich als Antriebsvariante für Kurzstreckenjets mit einer Transportkapazität von 80 bis 120 Passagieren an. Der Antrieb basiert auf dem bewährten CFM56 von Snecma. Der französische Triebwerkhersteller ist beim SaM146 für die Hochdruckkomponenten und die elektronische Triebwerksteuerung verantwortlich, Saturn entwickelte den Fan und die übrigen Niederdruckkomponenten. Die EASA Zertifizierung des SaM146 wird jetzt den Weg für die Superjet Zulassung ebnen. Die russische SaM146 Zertifizierung erwartet Powerjet in den nächsten Tagen.