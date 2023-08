Flight Test: Superjet 100 Kältetest abgeschlossen

Der Superjet 100 mit der Seriennummer SN95004 hat die Kälteprüfung in Jakutsk bei sibirischen Minus 41 Grad abgeschlossen und ist nach Zhukovsky zurückgekehrt.

Bei den Kältetests müssen das Flugzeug und seine Teilsysteme zeigen, dass sie auch mit tiefsten Wintertemperaturen zu Recht kommen. Die Stadt Jakuts liegt in einer der kältesten Regionen Sibiriens. Der Superjet 100 zeigte bei den Tests, dass es unter den vom Hersteller spezifizierten Verfahren möglich ist, die Maschine nach einer Parkzeit von 17 Stunden bei einer Temperatur von minus 41 Grad aufzuwärmen und sicher in Betrieb zu nehmen. Neben den langen Standzeiten bei tiefen Temperaturen zeigte das moderne Kurzstreckenverkehrsflugzeug aus Russland auch, dass es für kurze Turnaround Zeiten für die widrigen Witterverhältnisse Sibiriens gebaut ist. KNAAPO unternahm bei diesem Teil des Flugtestprogramms insgesamt sieben Testflüge. In einer weiteren Phase will der Flugzeughersteller zusätzlich zeigen, dass der Superjet auch bei noch tieferen Bodentemperaturen sicher betrieben werden kann. Die Zulassung des Jets verzögert sich wegen der fehlenden Zertifizierung der Triebwerke.