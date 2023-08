Flight Test: Dritter Boeing 747-8 abgehoben

Am Mittwoch, dem 17. März 2010, ist der dritte Prototyp des neuen Jumbo Vollfrachters in Everett zu seinem Erstflug abgehoben.

Am Steuer von RC 521 sassen Captain Paul Stemer und Captain Keith Otsuka. Die technischen Überwachungs- und Aufzeichnungssysteme bediente Ralph Chaffin. Der Fracht Jumbo startete um 15.27 vom Werksflughafen Paine Field in Everett und landete nach 2 Stunden und 31 Minuten auf dem Boeing Field in Seattle. Die Piloten steuerten den dritten 747 „Dash 8“ auf eine Höhe von 30.000 Fuss (9.140 m) und beschleunigten die Maschine auf eine Geschwindigkeit von 245 Knoten (454 km/h). Mit dem dritten Boeing 747-8F ist die Testflotte für das Zulassungsprogramm nun komplett.