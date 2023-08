Flight Test: Bombardier CSeries erste Details

Bombardier gab vor ein paar Tagen erste Details zum Flugtestprogramm ihres neuen Jet aus der CSeries bekannt.

Bei der neuen Verkehrsflugzeugfamilie beschreitet Bombardier Neuland, zum ersten Mal entwickelt die Unternehmung einen Single Aisle Jet mit Triebwerkgondeln unter dem Flügel und zum ersten Mal wird es ein Jet sein, der nicht aus einem Business Jet Modell weiterentwickelt wurde. Bombardier will noch in diesem Jahr mit der CSeries in die Flugerprobung steigen und diese soll mit fünf Testflugzeugen erfolgen, dies teilte Robert Dewar Programmverantwortlicher für die CSeries mit. Bombardier möchte Ende 2013 ihre ersten CSeries Jets an die Kundschaft ausliefern. Für das Flugtestprogramm schlägt der Flugzeugbauer aus Kanada rund 2.400 Stunden an. FTV1 (Flight Test Vehicle 1) soll Ende Jahr zum Jungfernflug abheben. FTV1 wird für das ermitteln der Fluglimiten bis hin zu den kritischen Flattertests herbeigezogen, FTV2 soll für das Austesten der Avionik, der Fly-by-Wire Flugsteuerung und der Navigationsgeräte verwendet werden und FTV3 soll die Flugleistungsdaten erfliegen und verifizieren. FTV4 wird FTV2 in seiner Arbeit bei der Systemerprobung unterstützen und FTV5 wird die Kabinentests und ETOPS Flüge absolvieren. Die ersten Maschinen sollen auf ETOPS 120 zugelassen werden, nach weiteren sechs Monaten strebt Bombardier für ihre CSeries ein ETOPS Zulassung für 180 Minuten an. Der erste Jet aus der Endfertigung soll die CAS Statikzelle (Complete Aircraft Static) werden und eine weitere Maschine wird als Bruchzelle verwendet. FTV6 und FTV7 sind dann bereits die grösseren CS300 Jets welche im 2014 in die Flugerprobung gehen werden. Die CSeries werden mit modernen PW1500G Geared Turbo Fan Triebwerken von Pratt & Whitney angetrieben und eine Sitzplatzkapazität von 100 bis 149 Passagieren haben.