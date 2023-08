Flight Test: Boeing 787 läuft mit GEnx Triebwerk

Testflugzeug ZA005 ist die erste Maschine mit der Triebwerkoption von General Electric, die ersten Bodentestläufe haben nun begonnen.

Boeing 787 Dreamliner Flugtestprogramm Prototyp Triebwerk Tests ZA001 Trent 1000 Flattertests und Überprüfung der Flugleistungsdaten (bestätigen der Flugenvelope). ZA002 Trent 1000 Flugleistungsdaten, Stabilität und Flugsteuerung. ZA003 Trent 1000 Test in der Kabine, Streckenflüge (route-proving) und ETOPS Zulassungsflüge. ZA004 Trent 1000 Fluglesitungsdaten mit verbessertem Trent 1000 Triebwerk. Trent 1000 Package B wird nach sechs Monaten an Zelle 4 getestet. ZA005 GEnx-1B GEnx Zulassungsflüge mit ETOPS Zulassung. ZA006 GEnx-1B GEnx Zulassungsflüge mit ETOPS Zulassung.

Am Montag, dem 10. Mai 2010, wurden die General Electric GEnx Triebwerke an Prototyp ZA005 auf dem Aussengelände des Boeing Werkes Everett zum ersten Mal angelassen. Die ersten vier Prototypen sind mit dem Trent 1000 von Rolls-Royce ausgerüstet. ZA005 ist die erste Maschine mit dem Triebwerk von General Electric, auch ZA006 wird mit dem GEnx Antrieb ausgerüstet. Bevor ZA005 in diesem Quartal zum Erstflug abheben wird, werden noch einige Bodentests zu absolvieren sein.