Flight Test: Boeing 787 Flattertest bestanden

Randy Tinseth, Marketing Chef von Boeing, informierte in seinem Blog, dass der Dreamliner die Flattertests und Bodeneffekt Tests abgeschlossen hat.

Mit diesen Tests kommt das moderne Verkehrsflugzeug von Boeing einen weiteren Schritt näher zur Type Inspection Authorisation. Bei den Flattertests handelt es sich um eines der wichtigsten Verfahren im Flugtestprogramm, hier muss die Maschine zeigen, dass die aerodynamischen Steuerflächen und die Auftriebsflächen bei kritischen Geschwindigkeitsphasen nicht in ein oszillierendes und sich selber verstärkendes Schwingen geraten. Dieses oszillierende Flattern könnte im Extremfall Teile der tragenden Struktur eines Flugzeuges zerstören und sogar zum Absturz führen. Bei diesen Tests werden Steuereingaben gemacht, die absichtlich ein Flattern verursachen, jetzt muss die Maschine zeigen, dass sich die Oszillation selber wieder beruhigt und das Flugzeug in den normalen Flugzustand zurückkehrt. Während diesen Testflügen wurde der Dreamliner hart an seine Grenzen geführt, bei leichten Stechflügen wurden Geschwindigkeiten von bis zu Mach 0,97 geflogen. Alle Tests und deren Auswertung liefen wie erwartet, nun können sich alle vier Testmaschinen in der zugelassenen, vollen Flugenvelope bewegen. Die Bodeneffekttests wurden durch den Prototypen ZA002 abgeflogen, hier wird überprüft, wie sich die Maschine in Bodennähe beim Start und in der Landephase verhält. Diese Tests verliefen ebenfalls zur vollen Zufriedenheit der Test Crew. Die gewonnenen Testdaten werden nun durch die Ingenieure der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA gesichtet und wenn alles in Ordnung ist genehmigt, damit zur nächsten Phase im Flugtestprogramm übergegangen werden kann.