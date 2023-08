Etihad und airberlin: Zusammenarbeit bei Boeing 787

airberlin und Etihad Airways haben angekündigt, ihre Boeing 787 Dreamliner-Programme miteinander zu verbinden. Dadurch werden bei beiden Fluggesellschaften Einsparungen in Höhe von mehreren Millionen Dollar möglich.

Die Dreamliner-Order beider Airlines beläuft sich auf insgesamt 56 fest bestellte Flugzeuge und übertrifft damit die Ordermenge jeder anderen Airline, die diesen Flugzeugtyp bestellt hat. Ein von Etihad Airways betreutes Team von airberlin sowie Etihad Airways Mitarbeitern wird diese Integration künftig begleiten. Dabei werden die Fluggesellschaften eine gemeinsame Infrastruktur und Wartung aufbauen, gemeinsam Ausbildungsprogramme aufsetzen und den Einkauf bei Triebwerken, Umlaufteilen, Bordelektronik und Bordentertainmentsystemen effizienter gestalten. Darüber hinaus soll gemeinsam an Produktentwicklungen für den neuen Flugzeugtyp gearbeitet werden. Präsident und CEO von Etihad Airways, James Hogan, sagt: „Das Programm bildet den Auftakt einer Reihe von Initiativen, die umfangreiche Kostensynergien und Einsparungen ermöglichen. Bei der Einführung eines neuen Flugzeugtyps entstehen Kosten. Hier haben wir die ideale Lösung gefunden, um diese zu reduzieren. Gleichzeitig zeigt sich hier exemplarisch das enorme Potenzial unserer Partnerschaft, die es beiden Airlines ermöglicht, Skaleneffekte zu erzielen und Dopplungen in Bereichen wie Design und Zertifizierung zu vermeiden. Die Zusammenarbeit hinsichtlich einer gemeinsamen Flottenpolitik ist operativ und wirtschaftlich sinnvoll. Wir rechnen damit, dass sich hier Synergien ergeben, die wesentlichen Einfluss auf die Effizienz beider Airlines haben werden. Außerdem wird die Kabinenspezifikation unserer jeweiligen Boeing 787-Flotten Gemeinsamkeiten aufweisen. So bieten wir den Fluggästen ein einheitliches Produkterlebnis, wenn sie das breit gefächerte Streckennetz der beiden Airlines nutzen.“ Hartmut Mehdorn, CEO airberlin, sagt: „Gemeinsam mit unserem strategischen Partner Etihad Airways nutzen wir die Chance, bei der Entwicklung der Inbetriebnahme dieses innovativen Flugzeugs als Team zusammenzuarbeiten. airberlin ist bereits heute der treibstoffeffizienteste Netzwerkcarrier in Europa und hat ihren Treibstoffverbrauch im Jahr 2011 auf den Rekordwert von 3,5 Litern/100 Passagierkilometer reduziert. Der Boeing 787 Dreamliner ergänzt unsere ökoeffiziente Flotte gut. Die Treibstoffeffizienz dieses Flugzeugs ist beeindruckend und wir freuen uns darauf, hier den nächsten Schritt für noch treibstoffeffizienteres Fliegen zu gehen.“ Im Dezember 2011 erhöhte Etihad Airways seinen Anteil an airberlin auf 29,21 Prozent und wurde so zum größten Einzelaktionär von Europas sechstgrößter Fluggesellschaft. Diese Abmachung erfolgte nur wenige Tage nach der Ankündigung von Etihad Airways, zehn weitere Boeing 787-9 Dreamliner zu kaufen und die Gesamtbestellung somit auf 41 Flugzeuge mit 25 Optionen und Bezugsrechten zu erhöhen, womit die Fluggesellschaft unter der Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate zum weltgrößten Betreiber dieses Flugzeugtyps wird. airberlin hat 15 Boeing 787 Dreamliner mit Optionen und Bezugsrechten auf 15 weitere Flugzeuge bestellt. Die Auslieferung beginnt im Jahr 2015.