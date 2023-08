Etihad kauft Motoren für US$ 6,7 Milliarden

GE Aviation soll einen Grossauftrag der arabischen Fluggesellschaft Etihad erhalten.

Der Vertrag soll einen Wert von geschätzten US$ 6,7 Milliarden haben und wird voraussichtlich morgen an der Paris Air Show Le Bourget bekannt gegeben und unterzeichnet werden. Dies sollen Personen aus dem Umfeld der General Electric Tochter bekannt gegeben haben. Bei der bestellten Ware handelt es sich scheinbar überwiegend um Motoren des Typs Genx, die sowohl bei der 747 als auch beim neuen 787 Dreamliner zum Einsatz kommen können. Auch Triebwerke des Typs GE 90, die in die Boeing 777 eingebaut werden können, soll Etihad bestellt haben.

Link: www.etihadairways.com