Emirates, täglich dreimal mit A380 nach London

Emirates unterhält täglich fünf Linienflüge zwischen Dubai und London, ab dem 24. Januar 2012 wird die Airline von zwei auf drei Airbus A380 Frequenzen wechseln.

Auf dieser Strecke scheint das Verkehrsaufkommen so stark zu sein, dass Emirates an der Stelle einer Boeing 777 einen weiteren Airbus A380 einsetzen will. Seit Dezember 2008 wird EK01 und EK02 bereits mit einem A380 geführt, im Juni 2010 kam EK03 und EK04 dazu und ab dem 24. Januar 2012 soll auch EK029 und EK030 mit einem ihrer A380 geflogen werden. Die Route London Dubai ist für Emirates eine der besten Verbindungen im weltumspannenden Streckennetz, viele Engländer benutzen Dubai als Umsteigeplattform nach Australien, Asien und Afrika.