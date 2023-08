EU entscheidet bis Juli über BA, AA und Iberia

Die europäischen Regulierungsbehörden werden bis Juli darüber bestimmt haben, ob sie die engere Zusammenarbeit von British Airways, American Airlines und Iberia zulassen.

Die Kommission prüft zurzeit die Resultate einer Marktanalyse. Joaquin Almunia, ein Mitglied der europäischen Wettbewerbskommission, hatte zuvor gesagt, die Behörde ziehe Fusionen in der Airline Industrie vor. Der Trend in Richtung Zusammenschluss werde von ihr unterstützt, auch wenn sie darauf achten werde, dass nicht der Konsument am Ende den Preis dafür bezahlen muss. Das amerikanische Verkehrsdepartement hatte der Allianz bereits im Februar eine provisorische Erlaubnis erteilt. AA, BA und Iberia hatten angeboten, einige ihrer Lande- und Startslots für die Strecken von London nach Dallas, Boston, Miami und möglicherweise New York an andere Airlines abzutreten.