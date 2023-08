EU einverstanden mit Iberia, Vueling und Clickair Fusion

Clickair (Archiv: Robert Kühni)

Die Europäische Kommission gab am Freitag grünes Licht für eine engere Zusammenarbeit zwischen den spanischen Fluggesellschaften Iberia, Vueling und Clickair.

Die LCCs Vueling und der unnotierten Clickair, an welcher Iberia 80 Prozent hält, gaben im Juli Pläne zur Fusion bekannt, um mit der neuen Fluggesellschaft besser gegen den harten Geschäftswind gewappnet zu sein.

Die EU Wettbewerbsaufsicht hat keine Bedenken bei der Fusion, da Iberia sich dazu bereit erklärt hat, anderen Fluggesellschaften Platz auf dem spanischen Markt einzuräumen. Sie will Slots in Barcelona und Madrid an andere übergeben.