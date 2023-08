EBACE Genf, bald ist es soweit

Die EBACE hat sich während den letzten Jahren in Europa zu der grössten Fachmesse für die Geschäftsreisefliegerei und der exklusiven Business Jets entwickelt. Die Messe findet in diesem Jahr vom 4. bis 6. Mai statt.

Das tolle Event findet auch in diesem Jahr in den Hallen des Messegeländes PALEXPO am Flughafen Genf statt. Die PALEXPO bietet in sieben Ausstellungshallen eine überdachte Messefläche von 100.000 Quadratmetern an. Die EBACE wird nicht die ganze Fläche nutzen, dafür steht ihr eine grosse Aussenfläche auf dem Flughafengelände zur Verfügung. Für die Besucher kann eine Messe nicht idealer gelegen sein, direkt an einem internationalen Grossflughafen mit Zuganschluss und in unmittelbarer Stadtnähe. Das Stadtzentrum von Genf kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln in nur 10 Minuten erreicht werden. Die EBACE feiert in diesem Jahr ihr Zehnjähriges Bestehen und wird auf einer Messefläche von 36.000 Quadratmetern 400 Anbieter, die ihre Dienstleistungen und Waren präsentieren, beherbergen. Auf dem 18.000 Quadratmeter grossen Aussengelände werden mehr als 60 Flugzeuge präsentiert. Bei der EBACE handelt es sich um eine Fachmesse, daher sind auch die relativ hohen Eintrittspreise zu erklären. EBAA und NBAA Mitglieder erhalten einen stark reduzierten Spezialtarif. Der reguläre Eintrittspreis schliesst anschliessend die Mitgliedschaft für drei Monate bei den beiden federführenden Organisationen in der Businessjetwelt ein. Für weiter Messeinformationen: EBACE