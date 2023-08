EBACE 2009 in Genf, Show Report

In diesem Jahr pilgerten knapp 11.000 Fachbesucher an die Luftfahrtmesse EBACE in Genf, im Statikdisplay wurden 65 Flugzeuge ausgestellt.

Die Messe für Geschäftreise- und Luxusjets vermochte vom 12. bis zum 14. Mai 10.917 Besucher anziehen. Von den Herstellern fanden sich trotz der allgemeinen Wirtschaftsflaute praktisch alle auf dem Messegelände BALEXPO in Genf ein, um Teile ihres Flugzeugsortimentes zu präsentieren. An der Luxusmesse für Flugzeuge sieht Mann und Frau so einiges an interessanten Reisemöglichkeiten für Leute oder Unternehmungen, die nicht allzu knapp bei Kasse sind. Die drei grossen Airbus, Boeing und Embraer waren mit ihren Topmodellen dabei, BAE Systems stellte ihren Luxus AVRO aus und alle anderen mit Rang und Namen wie Dassault, Bombardier um nur einige zu nennen, waren mit schönen Ständen anwesend. Im Statikdisplay wurden nicht weniger als 65 Maschinen präsentiert und Aussteller waren im ganzen 411 präsent. Hier nun der Show Report, wir freuen uns bereits auf die Jubiläumsmesse (zum zehnten Mal) im nächsten Jahr, die vom 4. bis zum 6. Mai abgehalten wird. Link: Show Report EBACE 2009