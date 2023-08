EBACE: Comlux bietet Airbus A320 Service

Comlux hat als einer der ersten Dienstleister für Exklusivflüge Airbus ACJ Businessjets eingeführt und bietet diesen Dienst jetzt auch auf einem Airbus A320 an.

Comlux ist der erste VIP Charter Betreiber mit Airbus A318, Airbus ACJ und einem Luxus Airbus A320. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Zürich stellt in diesem Jahr an der EBACE ihren neusten A320 VVIP Luxusliner vor, der über Fly Comlux gemietet werden kann. Die Maschine wurde in den USA bei Comlux zu einer VIP Variante umgebaut und ist seit April 2011 im Flugeinsatz.