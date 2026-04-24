Corendon Airlines und die Stiftung TOG lassen Kinderträume wahr werden

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Anlässlich des jährlichen türkischen Kinderfests Çocuk Bayrami am 23. April 2026 veranstaltete die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines zusammen mit der Stiftung Toplum Gönüllüleri Vakfi (TOG) das Drachenfestival „Träume heben ab“.

Unter der Schirmherrschaft des Gouverneursamts Antalya und der Provinzdirektion für Jugend und Sport verwandelte sich der Konyaalti Beach Park in einen Ort für Begegnungen, Kreativität und gemeinsame Erlebnisse.

Kinderfest Corendon Airlines (Foto: Corendon Airlines)

400 Drachen im Himmel über Antalya

Im Mittelpunkt des Festivals stand ein Workshop unter der Leitung des Künstlers Zahit Mungan, bei dem 100 Kinder die Möglichkeit hatten, ihre Flugdrachen nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Zusätzlich wurden 300 vorbereitete Flugdrachen verteilt, sodass insgesamt 400 fantasievolle Objekte in den Himmel über Antalya stiegen und den Strandabschnitt in eine farbenfrohe Szenerie verwandelten. Das Festival brachte Kinder aus verschiedenen Ländern zusammen, die sich bei vielfältigen Aktivitäten begegneten, der Musik lauschten und tanzten.

Drachen bauen Kinderfest Corendon Airlines (Foto: Corendon Airlines)

„Wir verstehen bei Corendon Airlines das Fliegen nicht nur als Transportmittel von A nach B, sondern als den Beginn eines Erlebnisses“, erklärt Yildiray Karaer, Gründer und CEO von Corendon Airlines. „Mit dem Projekt ‚Träume heben ab‘ wollten wir diesen Ansatz in die Welt der Kinder tragen und ihnen einen Raum geben, ihre Ideen und Vorstellungen auszudrücken. Gemeinsam mit TOG werden wir weiterhin soziale Projekte fördern, die Kinder ermutigen, ihnen neue Perspektiven eröffnen und sie aktiv in die Gestaltung einbeziehen.“

Drachen bauen Kinderfest Corendon Airlines (Foto: Corendon Airlines)

„Im Rahmen dieser Zusammenarbeit begleiten wir die Visionen der Kinder mit großer Freude“, ergänzt Seçkin Karataş, Geschäftsführer der Stiftung TOG. „Aus unserem Team waren 40 Helfer vor Ort und unterstützten die Kinder beim Drachenbasteln. Diese Initiative verbindet das Engagement von Corendon Airlines mit dem Einsatz unserer Freiwilligen und steht für eine Zukunft, in der Kinderrechte, Träume und gesellschaftliche Verantwortung im Mittelpunkt stehen.“