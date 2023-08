Continental: gute Inlandauslastung und tiefe Einnahmen

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Continental Airlines kann zwar im Inland eine bessere Auslastung verbuchen, allerdings ist ihre Kapazität tiefer gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die Auslastung sei für die nächsten sechs Wochen im Inland um 4 bis 5 Punkte höher als im Vorjahr.

Der Rückgang der Verkauften Sitzplatzmeilen und der Einnahmen haben sich aber seit Januar beschleunigt. Die Einnahmen sinken wegen dem einbrechenden Business Reisemarkt. CO rechnet damit, dass die gesamte Auslastung im ersten Quartal um 3 bis 4 Punkte unter jener des Vorjahres liegen wird. CO wird ihre Kapazität in Q1 um 7,3 Prozent senken.