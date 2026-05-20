Condor startet neues Cargo Express-Produkt für eilige Luftfracht

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Condor baut ihr Cargo-Angebot weiter aus: Ab sofort ermöglicht das neue Produkt „Express“ einen noch schnelleren und effizienteren Transport besonders zeitkritischer Frachtgüter im gesamten Condor-Streckennetz.

Das Angebot richtet sich vor allem an Sendungen, bei denen kurze Transportzeiten entscheidend sind, um Produktionsketten aufrechtzuerhalten, Stillstände zu vermeiden und Waren termingerecht an den Endkunden zu liefern. Kunden profitieren von deutlich verkürzten Anlieferungsfristen, einer garantierten Platzverfügbarkeit und priorisierter Beförderung im gesamten Condor-Netzwerk. Ergänzt wird das Angebot durch einen vollständig digitalen, nahtlosen Buchungsprozess mit sofortiger Bestätigung, der Kunden Transparenz und Planungssicherheit bietet.

Im Cargo-Geschäft ist Schnelligkeit und Zuverlässigkeit essenziell. Mit dem neuen Express-Produkt bieten wir unseren Kunden mit besonders eiligen Sendungen eine exzellente Lösung, um Waren im gesamten Streckennetz schnell und zuverlässig zu transportieren. Dabei stehen digitale Prozesse und maximale Kundenorientierung im Mittelpunkt – mit dem Ziel, den Condor-Cargo-Kunden einen effizienten, transparenten und nahtlosen Buchungsprozess als integralen Bestandteil eines modernen Cargo-Managements zu bieten,

betont Thilo Schäfer, Director Cargo bei Condor.

Condor Cargo bietet Luftfrachtkapazitäten im Frachtraum aller Condor-Passagierflüge an und verbindet damit zahlreiche Destinationen in Europa, Nordamerika, der Karibik, Afrika und Asien. Transportiert werden neben allgemeiner Fracht auch Pharmasendungen sowie verderbliche Waren. Mit dem neuen Produkt „Express“ erweitert Condor gezielt ihr Cargo-Leistungsportfolio und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach effizienten, zeitkritischen und zuverlässigen Versandlösungen.

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