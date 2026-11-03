Condor führt neue Cargo-Produktstruktur ein

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Zum Start des Winterflugplans am 1. November 2026 führt Condor eine einheitliche Struktur für ihre Cargo-Produkte ein.

Die neue Logik macht auf einen Blick deutlich, für welche Transportanforderungen die einzelnen Produkte stehen: „move“ kennzeichnet die Verankerung im Cargo-Portfolio von Condor, der jeweilige Zusatz beschreibt den Produktschwerpunkt. Dementsprechend wird Standardfracht künftig unter „JUSTmove“ angeboten. Branchenorientierte Lösungen heißen beispielsweise „moveCOOL“ für Pharma- und Healthcare-Sendungen und „moveFRESH“ für verderbliche Waren. Das bisher als „Express“ bezeichnete Angebot wird unter dem neuen Namen „moveFAST“ geführt.

Mit der neuen Produktarchitektur geben wir unserem Angebot eine klare Struktur und richten es gezielt an den unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden aus. Gleichzeitig schaffen wir die Grundlage, unser Cargo-Portfolio künftig systematisch weiter auszubauen. Das erleichtert Spediteuren und Versendern die Orientierung und macht unser Angebot besser greifbar. Das ist ein wichtiger Schritt, um das Potenzial unseres internationalen Streckennetzes auch im Cargo-Geschäft noch stärker zu nutzen,

sagt Thilo Schäfer, Director Cargo bei Condor.

Condor Cargo bietet Luftfrachtkapazitäten im Frachtraum aller Condor-Passagierflüge an und verbindet damit zahlreiche Destinationen in Europa, Nordamerika, der Karibik, Afrika und Asien. Interline-Partnerschaften und ein ausgeprägtes Netz an Road-Feeder-Services ermöglichen darüber hinaus weltweite Anschlüsse über das eigene Streckennetz hinaus.

Weitere Informationen zum Condor Cargo Netzwerk, den Produkten und zur Buchung von Frachtkapazitäten sind über gängige Buchungsplattformen sowie online unter Condor Cargo zu finden.

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