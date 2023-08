China bald so wichtig wie USA für Airbus?

Gemäss Einschätzungen von Seiten des Herstellers Airbus wird China in den nächsten 20 Jahren bis zu 3.000 neue Grossraumflugzeuge benötigen.

Am World Economic Forum in Tianjin, China, prognostizierte Airbus, dass China bis 2028 bis zu 3.000 neue Passagierflugzeuge benötigen werde. Diese Nachfrage stelle die Volksrepublik in Sachen Marktanteile auf eine Ebene mit den USA. Auch die übrigen potentiellen Märkte seien in Asien und im mittleren Osten angesiedelt. Airbus hatte 2006 eingewilligt, in Tianjin ein Montagewerk zu bauen, um sich einen grösseren Teil der Aufträge sichern zu können.