China, Chance für westliche Luftfahrtzulieferer

Chinas Luftfahrtindustrie muss ihre Leistungsfähigkeit erst noch unter Beweis stellen, mit der C919 entsteht für die westliche Luftfahrtindustrie ein zusätzlicher Absatzmarkt, der als Chance genutzt werden sollte.