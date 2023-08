Chicken Wings, der Comic für Flieger

Auf der Homepage Chickenwingscomics.com findet der Comic Fan unter uns Fliegern jede Woche drei neue Comics mit den witzigen Flug-Hühnern.

Die meisten Webcomics beginnen mit häufigen Updates und reduzieren dann im Laufe der Zeit sukzessive die Anzahl neuer Strips. Der Comic „Chicken Wings“ der aus Österreich stammenden Brüder Michael und Stefan Strasser macht’s genau anders rum. Ab sofort gibt es dreimal wöchentlich einen neuen Lacher auf der Chicken Wings Website ChickenWingsComics.com, den man sich auch per Email, RSS feed oder Twitter automatisch zuschicken lassen kann. „Chicken Wings“ ist ein Comic für Fliegerfans und Piloten und handelt von einem Haufen Hühner, die für einen kleinen Flugbetrieb arbeiten. Die Comicstrips und Cartoons werden auf ihrer Website, bisher drei Büchern und in Fliegermagazinen rund um die Welt in neun verschiedenen Sprachen veröffentlicht.

Hier geht es zu Chicken Wings