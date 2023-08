Cessna: Textron meldet Verlust

Die Muttergesellschaft der Cessna Aircraft und Bell Helicopter, Textron, hat das zweite Quartal mit einem Verlust von US$58 Million abgeschlossen.

Im letzten Jahr hatte die Firma in derselben Periode einen Gewinn von US$258 Millionen erwirtschaftet. Der Umsatz im zweiten Quartal ging um 29 Prozent auf US$2,6 Milliarden zurück. Textron passte ihre Einkommensprognosen in diesem Jahr von US$11 Milliarden auf US$10,6 Milliarden an, hauptsächlich wegen einer weiteren Reduktion der Cessna Citation Produktionsrate. Aktuell liegt diese bei 275 Flugzeugen von ehemals 290 bis 300. Bei Cessna gingen die Einnahmen im zweiten Quartal um US$630 Millionen zurück, insgesamt lieferte sie 84 Citations aus. Der Gewinn schrumpfte von US$214 Millionen im Vorjahr auf US$48 Millionen. Am 30. Juni 2009 lag der Auftragsüberhang bei US$8,2 Milliarden, um US$4,8 Milliarden tiefer als im ersten Quartal. Insgesamt erhielt Cessna zwischen April und Juni Stornierungen für 243 Jets. Bell Helicopter schloss mit Einnahmen von US$670 Millionen etwas besser ab, der Gewinn ging aber auch dort um US$4 Millionen auf US$72 Millionen zurück. Ihr Auftragsüberhang lag bei US$5,9 Milliarden, US$231 Millionen tiefer als Ende März 2009.

