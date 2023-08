British akzeptiert 50:50 Verhältnis mit Iberia

British Airways ist bereit, ein 50:50 Besitzverhältnis bei einem Zusammenschluss mit Iberia anzunehmen.

Berichten der spanischen Zeitung El Economista zufolge, will Iberia im Gegenzug ihren Anteil am grossen Defizit in der Pensionskasse von British Airways übernehmen. Der finanzielle Hauptsitz der neuen Gruppe soll in Madrid eingerichtet werden. Iberia und ihre grösste Aktionärin Caja Madrid verweigerten eine Aussage bezüglich eines besseren Angebots von Seiten der British Airways. Die beiden Airlines befinden sich bereits seit einem Jahr in Gesprächen über einen möglichen Zusammenschluss und waren sich bislang immer über die Aufteilung des Besitzes uneinig.

