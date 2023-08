British Airways, Loch in der PK

British Airways kämpft mit einem fast doppelt so hohen Fehlbetrag bei der Pensionskasse ihrer Mitarbeiter.

Das Loch in den Mitarbeiter Betriebsrenten von British Airways ist schon lange kein Geheimnis mehr. Bei den Fusionsgesprächen zwischen British und Iberia wurde dieses Thema mehrmals als problematische Hürde bezeichnet. Nun beziffert British Airways die Defizite auf 3,7 Milliarden Pfund, früher sprach man noch von rund 1,9 Milliarden Pfund. British kämpft momentan mit hohen Verlusten, will das Pensionskassenproblem trotzdem gezielt angehen und einen griffigen Sanierungsplan ausarbeiten. Die Briten stehen immer noch in Fusionsgesprächen mit der spanischen Iberia.