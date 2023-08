Boeing 787 Dreamliner Testflight, Meilenstein erreicht

Boeing gab am 15. Januar bekannt, dass die erste Flugtestphase beim Dreamliner Programm erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Während der ersten Testflugphase wurden fünfzehn Flüge absolviert und knapp sechzig Flugstunden abgeflogen. Während der initial airworthinessTestflugphase erreichte der Dreamliner eine Flughöhe von 30.000 Fuss (9.140 m) und wurde bis zu einer Geschwindigkeit von Mach 0,65 getestet. Die ersten Testflüge umfassten neben ausführlichen Systemtests auch erste Überziehtests im tiefen Geschwindigkeitsbereich. Am Steuer der beiden Prototypen ZA001 und ZA002 sassen neben Mike Carriker und Randy Neville noch weitere vier Testpiloten. Die Hauptlast der ersten Testflugphase musste ZA001 tragen, der zweite Prototyp ZA002 absolvierte lediglich zwei Flüge, da kleine Verunreinigungen in den Treibstofftanks festgestellt wurden, die eine Tankreinigung nötig machten. Nach dieser ersten Testflugphase kann Boeing nun Flugtestingenieure mit an Bord nehmen und die erfassten Daten noch rascher und zielgerichteter auswerten. Bei der nächsten Phase wird das Geschwindigkeitsband auf Mach 0,85 erhöht und der Dreamliner wird Höhen von mehr als 40.000 Fuss (12.190 m) erklimmen, auch erste Flattertests werden in dieser zweiten Phase des Flugtestprogramms gemacht. Das nächste grosse Ziel ist die Type Inspection Authorization (TIA), die es ermöglicht, Inspektoren der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA an den Testflügen teilhaben zu lassen, hier erst beginnt das wirkliche Testflugprogramm, das schliesslich in das Type Certificate münden wird.