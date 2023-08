Boeing 737, Florida One entsteht

Southwest Airlines stellte am 23. April 2010 in Tampa Florida ihre neue Boeing 737-700 vor, die Maschine heisst Florida One und kommt in einem Spezialkleid daher.

Zu Ehren Floridas erhielt eine neue Boeing 737-700 von Southwest Airlines einen Sonderanstrich. Florida One wurde kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt und befindet sich momentan auf einer Florida Tour. Southwest Airlines ist seit 1996 im Ferienstaat Florida präsent und betreibt heute ein grosses Streckennetz ab sechs Flughäfen von Florida in die übrigen Bundesstaaten. Ab dem 23. Mai kommt mit Panama City Beach die siebte Southwest Destination in Florida dazu. Der weltweit grösste Low Cost Carrier beschäftigt 2500 Mitarbeiter im Sonnenstaat Florida.