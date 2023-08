Boeing 737, Bruchlandung in Kolumbien

Bei der Bruchlandung einer Boeing 737 der kolumbianischen Fluggesellschaft Aires Airline auf der kolumbianischen Insel San Andrés ist heute Morgen ein Passagierin ums Leben gekommen.

Die Boeing 737 von Aires Airline ist um Mitternacht in Bogota gestartet und setzte während der Nacht bei gewittrigen Regenfällen auf der Karibikinsel San Andrés zur Landung an. Lokale Medien berichten von einem Blitzeinschlag, der zu dem Landeunfall führte, die Maschine ist nach unterschiedlichen Angaben nach dem Aufsetzen in drei Teile zerbrochen. An Bord der Boeing 737 befanden sich 131 Insassen. Eine Passagierin kam bei der Bruchlandung ums Leben und weitere Fluggäste mussten mit Verletzungen ins Spital überführt werden. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 737-700 mit der Immatrikulation HK-4682.