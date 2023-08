Boeing: Fahrplan für Paris Air Show

Boeing wird in diesem Jahr an der Paris Air Show mit einem starken Auftritt präsent sein.

Die weltweit grösste kommerzielle Luftfahrtausstellung wird in diesem Jahr ein rundes Jubiläum feiern können. Paris Air Show die früher als Aero Salon de Paris gehandelt wurde, wird in diesem Jahr den 100. Geburtstag feiern können. Die Show wird vom 15. bis zum 21. Juni durchgeführt. Boeing wird wie immer mit einem Grossaufgebot vor Ort sein. Die F/A-18F Super Hornet wird täglich vorgeflogen, die F-15E Strike Eagle, die C-17 Globemaster III und der neue Frachter Boeing 777F werden am Boden zu bewundern sein. Die Boeing 777F in den Farben von Air France wird nur vom 15. bis zum 17. Juni anwesend sein. Der grösste Flugzeugbauer Amerikas wird an verschiedenen Medienanlässen über die laufenden Projekte informieren, der Stundenplan für die geplanten Anlässe wird beim Boeing Media Chalet jeweils aktualisiert einsehbar sein. Am Montag, dem 15. Juni 2009, wird Scott Carson, Geschäftsführer von Boeing Commercial Airplanes, den Anfang machen und um 11.00 ist Jim Albaugh von Boeing Integarted Defence Systems an der Reihe. Weitere wichtige Medientermine kann man auf der Homepage von Boeing einsehen. Link: Boeing Paris Air Show