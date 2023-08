Biotreibstoff bringt 1,1 Prozent mehr Effizienz

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Continental Airlines berichtet, ihr 737-800 mit Biotreibstoff absolvierter Demonstrationsflug habe einen Anstieg der Treibstoffeffizienz von 1,1 Prozent gezeigt.

Der am 7. Januar von der Airline getätigte Flug wurde mit einer 50/50 Mischung aus aus Algen gewonnenem Treibstoff und gewöhnlichem Kerosin betrieben. Man schätzt, dass die Treibshausgas Emissionen von der CFM56-7Bs dadurch um 60 bis 80 Prozent reduziert werden konnten. Der Flug wurde in Zusammenarbeit mit Boeing, GE Aviation/CFM International und Honeywells Tochtergesellschaft UOP über Houston absolviert und war der erste Testflug seiner Art, der von einer kommerziellen Airline in Nordamerika durchgeführt wurde.

