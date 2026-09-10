Berufstage am Flughafen Zürich: Einblicke in eine vielfältige Arbeitswelt

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Vom 2. bis 8. November 2026 laden die Flughafen Zürich AG und zwölf Partnerunternehmen zu den Berufstagen ein.

Interessierte erhalten während einer Woche Einblick in unterschiedliche Berufsfelder am Flughafen Zürich. Auf dem Programm stehen Führungen, Informationsveranstaltungen und ein Job Meet & Greet.

Der Flughafen Zürich verbindet die Schweiz mit der Welt und ist gleichzeitig einer der bedeutendsten Wirtschafts- und Arbeitsstandorte der Region. Rund 35'000 Mitarbeitende in über 300 Unternehmen sorgen täglich für einen sicheren und möglichst reibungslosen Flughafenbetrieb.

Die Berufstage machen diese Vielfalt erlebbar. Gemeinsam mit zwölf Partnerunternehmen gibt die Flughafen Zürich AG Einblick in die Vielfalt der Berufsmöglichkeiten. Das Angebot richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schüler vor der Berufswahl als auch an Berufserfahrene, die sich neu orientieren oder den Flughafen Zürich als möglichen Arbeitsort kennenlernen möchten.

Auf Führungen hinter die Kulissen blicken

Die Führungen ermöglichen spannende Einblicke in verschiedene Tätigkeitsbereiche am Flughafen Zürich. Teilnehmende besuchen etwa die Werkstätten von SR Technics oder erfahren im Tower mehr über die Arbeit der Fluglotsinnen und Fluglotsen von Skyguide. Swissport und dnata zeigen den Besucherinnen und Besuchern, wie die Abläufe auf dem Vorfeld und im Passagierbereich funktionieren. Cargologic führt ebenfalls durch seine Anlagen und stellt die Fracht- und Logistikprozesse vor. Auch Dienstleister wie Autogrill by Avolta und Dufry by Avolta laden zu Rundgängen durch ihre Geschäfte ein und zeigen die vielfältigen Berufsfelder im Gastronomie- und Retailbereich.

Die Flughafen Zürich AG bietet verschiedene Führungen an: Interessierte können unter anderem mit Buschauffeurinnen und Buschauffeuren auf dem Flughafengelände unterwegs sein, die Prozesse rund um Fluggastbrücken und die Energieversorgung von Flugzeugen kennenlernen oder beim Kanal-Trekking einen Blick in die verborgene Infrastruktur unter dem Flughafen werfen.

Die Teilnehmerzahlen sind für alle Führungen begrenzt. Daher ist eine vorgängige Anmeldung erforderlich.

Informationsanlässe und Live-Fragerunden

Ergänzend zu den Führungen vermitteln Informationsveranstaltungen einen praxisnahen Eindruck von verschiedenen Berufsprofilen und den entsprechenden Einstiegsmöglichkeiten. Speziell für Schülerinnen und Schüler findet die Veranstaltung «Take a seat for your future» statt. Lernende der Flughafen Zürich AG berichten aus erster Hand über ihre Ausbildungen in den Bereichen Administration, Informatik sowie Betrieb und Unterhalt.

Die Fluggesellschaften SWISS und Edelweiss stellen Berufsbilder im Cockpit und in der Kabine vor, wobei SWISS zusätzlich über Tätigkeiten am Boden informiert. Die Airline Helvetic Airways stellt verschiedene Teilzeit- und Vollzeitmodelle für den Beruf als Cabin Crew Member vor.

Persönlicher Austausch am Job Meet & Greet

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Job Meet & Greet am 7. November 2026. Von 09:30 bis 17:00 Uhr präsentieren sich alle Partnerunternehmen auf der Zuschauerterrasse B. Interessierte können sich unkompliziert mit Personalverantwortlichen austauschen, ihre Bewerbungsunterlagen abgeben und Tipps zum Bewerbungsprozess erhalten.

Die Berufstage im Überblick

Datum: 2. bis 8. November 2026, täglich von 08:00 bis ca. 20:00 Uhr (verschiedene Durchführungszeiten)

Ort: Flughafen Zürich, verschiedene Treffpunkte

Programm: Führungen, Informationsveranstaltungen und Job Meet & Greet

Job Meet & Greet: 7. November 2026, 09:30 bis 17:00 Uhr, Zuschauerterrasse B

Anmeldung:

Für Führungen mit beschränkter Teilnehmerzahl ist eine vorgängige Anmeldung erforderlich.

Folgende Partnerunternehmen sind dabei:

Autogrill by Avolta

Dufry by Avolta

Cargologic

Dnata

Edelweiss

Gategourmet

Helvetic Airways

ISS

Skyguide

SR Technics

SWISS

Swissport

Weitere Informationen zum Programm, zu den einzelnen Veranstaltungen und zur Anmeldung sind auf der Website des Flughafens Zürich verfügbar.

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