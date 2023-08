BAA will Obligationen im Wert von US$ 8,9 Milliarden ausgeben

Die Flughafenbetreiberin BAA will ihren Aktionären Obligationen im Wert von US$ 8,9 Milliarden für ihre ungesicherten Wertpapiere anbieten.

Die neuen Obligationen sind durch die Einnahmen der drei Londoner Flughäfen sowie des Heathrow Express gedeckt. BAA befindet sich seit der Übernahme durch die spanische Firma Ferrovial vor zwei Jahren mit US$ 23,7 Milliarden in den Schulden. Die Vergabe eines US$ 15 Milliarden Kredits von Seiten der Citigroup, Royal Bank of Scotland, HSBC und Santander ist davon abhängig, ob die Aktionäre die neuen Wertpapier akzeptieren. BAA hat deshalb die Zinsen um bis zu 0,7 Prozent Punkte pro Coupon angehoben. Bei Annahme der Bedingungen sollen die neuen Obligationen am 14. August ausgegeben werden.