BA : Streik hält an

Die Cabin Crew Members der British Airways begehen heute ihren dritten Streiktag und eine Einigung ist nicht in Sicht.

Die Gewerkschaft der Cabin Crew Mitglieder liegt sich mit der Leitung der British Airways schon über die Auswirkungen des Streiks in den Haaren, beide Parteien gaben verschiedene Statements zu der Anzahl am Streik beteiligten Personen ab. Tony Woodley, ein Führer der Gewerkschaft, sagte, eine grosse Mehrheit der Mitglieder habe die Arbeit niedergelegt, und anders als die Geschäftsleitung behaupte, seien nur neun Cabin Crew Members durch die Streikreihen gebrochen. Es sei aber offensichtlich, dass dieser Streik in niemands Interesse sei, weshalb möglichst bald eine Lösung gefunden werden müsse. British Airways hatte eine Reihe von stornierten Flügen doch absolvieren können, nachdem mehr Angestellte bei der Arbeit erschienen waren, als erwartet. Ein Sprecher der Airline sagte, dass gestern ab sechs Uhr abends 97,6 Prozent der Gatwick Crew und 52 Prozent der Heathrow Crew wie gewöhnlich bei der Arbeit war. Unite behauptet ihrerseits, nur 300 Angestellte der 2.200 Cabin Crew Members seien am Wochenende zur Arbeit angetreten.