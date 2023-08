BA: FlugbegleiterInnen wollen streiken

Die Cabin Crew Mitglieder, die von Unite vertreten werden, sollen heute ihre Streikpläne bekannt geben, nachdem das Gericht die Ratifizierung der neuen Arbeitsverträge erlaubt hatte.

Die erste Abstimmung über einen Streik der Gewerkschaft Unite wurde als ungültig erklärt, ein zweiter Versuch wurde im letzten Monat gestartet, während das Gericht über die Legalität der von British Airways geplanten Sparmassnahmen befand. Vor drei Wochen kündigte Unite an, dass sie die systematische Änderung der Arbeitsverträge ohne Vorankündigung oder Verhandlung durch die Geschäftsleitung anfechten werde. Am Freitag entschied das Gericht nun, dass Änderungen wie die Reduktion der FlugbegleiterInnen auf bestimmten Flügen legitim seien und lehnte die Einwände der Cabin Crew Members ab. British Airways hofft nun, dass sich die Gewerkschaft mit dem Gerichtsurteil auseinandersetzt, anstatt gleich in den Streik zu treten. Unite will das Resultat der Abstimmung heute um 14.00 bekannt geben.