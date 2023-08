BA: Flugbegleiter lehnen Vorschlag ab

Die Cabin Crew Mitglieder der British Airways haben den Kostenkürzungsvorschlag der Leitung abgelehnt.

Dies teilte die Gewerkschaft Unite mit. Die FlugbegleiterInnen hätten die vorgeschlagenen Massnahmen zur Reduktion der Ausgaben, darunter Lohnstopp und 3.700 Entlassungen, mit einer überwältigenden Mehrheit abgelehnt. Mehr als 2.000 der 27.000 Angestellten der British Airways hatten sich in Kempton Park Racecourse in Middlesex zu Verhandlungen mit der Geschäftsleitung eingefunden. Die Gewerkschaftler bekräftigten ihren eigenen Plan, dank welchem die Airline US$ 212 Millionen einsparen könnte. Britisch Airways wiederholte ihren Wunsch vom 1. Juli, künftige Meeting unter Aufsicht der Schlichtungsbehörde führen zu wollen.

