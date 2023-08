BA: Cabin Crew droht mit Streik

British Airways Gewerkschaft der FlugbegleiterInnen Unite konfrontiert die Airline mit einem möglichen Streik während den Weihnachtsferien.

Die Gewerkschaft will ihre 14.000 Mitglieder über eine mögliche Streikaktion abstimmen lassen. Die Verhandlungen zwischen der Geschäftsleitung und den FlugbegleiterInnen über Wechsel in den Arbeitsabläufen, die Einfrierung der Gehälter und Stellenkürzungen wurden letzte Woche abgebrochen. Die Abstimmung der Cabin Crew Members wird für nächsten Monat erwartet, bei Annahme könnte die Airline Gefahr laufen über die Weihnachtstage am Boden bleiben zu müssen.

