Avianca, Martinair und Tampa lancieren Frachtallianz

Avianca wird die Luftfrachtgesellschaft Tampa Cargo kaufen und eine neue strategische Allianz mit Martinair bilden, die gegenwärtig einen 57 Prozent Anteil am kolumbianischen Luftfrachter hält.

Zudem wird Avianca den privaten lokalen Investoren die verbleibenden Anteile abwerben. „In Bogota, Kolumbien, erreichten die Parteien einen Grundsatzvertrag über den Verkauf von 100 Prozent der Anteile. Das Ende der Transaktion wird für Juni 2008 erwartet,“ sagte Martinair. Der Wert der Transaktion ist nicht bekannt. Martinair, Tampa und Avianca wollen auch ihr Frachtgeschäft gemeinsam aufbauen und arbeiten daher an der Bildung einer strategischen Frachtallianz. Die bisherige Zusammenarbeit von Martinair und Tampa, mit gemeinsamen Verkaufsbüros in ganz Amerika, soll weitergeführt werden. Die Parteien werden die konkurrierenden Rechte sorgfältig abwägen und die behördlichen Einwilligung aller an der Allianz beteiligter Länder anstreben, gab das holländische Unternehmen bekannt.