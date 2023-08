Alaska: US$70 Mio durch Gepäckgebühren

Alaska Air Group sagte am Freitag, dass die in diesem Monat eingeführte Gepäckgebühr jährlich zusätzliche Einnahmen von US$ 70 Millionen generieren werde.

Die Muttergesellschaft von Alaska Airlines und Horizon Air sagte gegenüber den amerikanischen Behörden ausserdem, dass die Gebühr, die am 7. Juli 2009 eingeführt worden war, in der zweiten Jahreshälfte rund US$ 30 Millionen an Einnahmen einbringen werde. Alaska Air erwartet einen Rückgang der Einnahmen pro verfügbarer Sitzmeile (RASM) um sechs bis sieben Prozent im zweiten Quartal. Die Airline gab auch bekannt, dass sie mit Boeing und Bombardier eine Vereinbarung zur Verschiebung der ausstehenden Flugzeuglieferungen getroffen habe.