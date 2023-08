Airbus oder Boeing, United Airlines lässt offerieren

Laut einem Bericht im Wall Street Journal holte United Airlines bei Airbus und Boeing Offerten für bis zu 150 neue Verkehrsflugzuge ein.

Wall Street Journal beruft sich in seinem Artikel auf unternehmensnahe Kreise. Dem Bericht zu Folge will United Airlines von beiden grossen Herstellern Airbus und Boeing bis zu 150 Verkehrsflugzeuge angeboten haben, die über die nächsten Jahre hinweg ihre ältesten Flugzuge ersetzen sollen. Das Auftragsvolumen könnte sich auf bis zu 10 Milliarden US Dollar belaufen. Bei solchen Geschäften in der Verkehrsfliegerei ist es selbstverständlich, dass bei beiden grossen Flugzeugproduzenten angeklopft wird und bis zur letzten Minute um Preisnachlässe verhandelt. Bei solch grossen Bestellungen werden auf die Listenpreise in aller Regel hohe Rabatte gewährt, denn wer in diesem Fall United Airlines beliefern kann, hat sehr gute Chancen auf Folgeaufträge.