Airbus lieferte 498 Flugzeuge aus, neuer Rekord

Noch nie in seiner Geschichte hat Airbus mehr Maschinen ausgeliefert als im Krisenjahr 2009, 498 Airbus Maschinen konnten ausgeliefert werden.

Airbus konnte 2009 mit 498 Auslieferungen 15 Flugzeuge mehr an seine Kunden abgeben als ein Jahr zuvor. Mit 402 Maschinen aus der Airbus A320 Familie wurde ein neuer Produktionsrekord erreicht, auch bei den Langstreckenflugzeugen konnte Airbus mit 86 A330-A340 und zehn A380 die Bestmarke überbieten. Die Militärsparte meldete 16 Auslieferungen bei den Transportmaschinen. Trotz widrigster Marktverhältnisse in der Airline Branche konnte Airbus 310 Bestellungseingänge verbuchen, nach den Bestellungsrückzügen blieben 271 Nettobestellungen. Die neu in Auftrag gegebenen Flugzeuge entsprechen einem Marktwert von 34,9 Milliarden US Dollar. Bei der A320 Serie gingen 228 Bestellungen ein und für die Langstreckenflugzeuge konnte Airbus im vergangenen Jahr 82 neue Aufträge verbuchen. Der Auftragsbestand liegt bei 3.488 Flugzeugen was einem Marktwert von 437,1 Milliarden US Dollar entspricht.