Airbus, effizienteren Antrieb für A320 Familie

Ein neues Single Aisle Verkehrsflugzeug ist von Airbus nicht vor 2024 zu erwarten, ein effizienteres Triebwerk für die A320 Familie hingegen schon.

An der Singapore Air Show gab der oberste Marketing Chef von Airbus, John Leahy, erneut bekannt, dass Airbus bei der A320 Familie effizienter werden will. Neben den neuen Sharklets schaut sich der europäische Flugzeugbauer auch nach einem treibstoffeffizienteren Triebwerk um. Momentan ist noch offen, für welche Variante sich Airbus entscheiden wird, im Gespräch sind das moderne LEAP-X von CFM und das PW1000G von Pratt & Whitney. Der Flugzeugbauer könnte bis zur Farnborough Air Show festlegen, wie es in dieser Angelegenheit weitergehen soll.

