AirAsia: Airbus A320 Lieferung teilweise verschoben

AirAsia will sechzehn der ausstehenden Airbus A320 Lieferungen für 2010 und 2011 verschieben.

Die Airline gab bekannt, sie sei in Gesprächen mit Airbus, um die vorgesehene Lieferung von je acht A320 Flugzeugen im nächsten Jahr und 2011 weiter in die Zukunft verlegen zu können. CEO Datuk Seri Tony Fernandes sagte, AirAsia wolle sich im nächsten Jahr darauf konzentrieren, die Flotte in eine reine A320 Flotte zu wandeln und die 13 geleasten B737 an GE Commercial Aviation Services zurück zu geben. Ende 2007 wurde AirAsia durch ihre Bestellung von insgesamt 175 Flugzeugen zur grössten A320-200 Kundin. Die Lieferungen sollten bis 2014 erfolgt sein. Es wird erwartet, dass die Airline die meisten der neuen Flugzeuge in Indonesien und Thailand einsetzen wird und nur wenige für den Betrieb in Malaysia bestimmt sind. Fernandes bestritt, dass die Verschiebung der Lieferungen dazu diene, Zeit für die Finanzierung der Flugzeuge zu gewinnen. AirAsia hat dieses Jahr bereits fünf der 14 erwarteten Flugzeuge entgegen genommen. Sie konnte als eine der wenigen Airlines im ersten Quartal einen Gewinn erzielen.

