Air France: Passagierzahlen rückläufig

Auch im Juni gingen die Passagierzahlen bei Air France-KLM zurück, dieses Mal um 6,4 Prozent.

Am stärksten vom Rückgang betroffen war die Region Asien, dort meldete Air France-KLM einen Einbruch bei der Anzahl transportierter Passagiere um 10,8 Prozent. In Afrika und im Mittleren Osten gingen die Zahlen hingegen nur um 0,2 Prozent zurück. In Europa beförderte die Airline 6,8 Prozent weniger Personen. Insgesamt zählte Air France-KLM 6,4 Millionen Gäste im Monat Juni. Der Rückwärtstrend im Cargobereich stagnierte nur 0,4 Prozent unter dem Wert des Vergleichmonats 2008. Im ersten Quartal verlor die französisch-niederländische Airline 814 Millionen Euro und erzielte damit zum ersten Mal seit dem Zusammenschluss 2003 einen Verlust. Es existieren Pläne zum Abbau von rund 2.700 Stellen.



