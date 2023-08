Air France: Notlandung in Boston

Eine Air France Maschine auf dem Weg von Boston nach Paris musste 31 Minuten nach dem Start wieder in Boston notlanden.

Phil Orlandella, Sprecher der Flughafenbehörden von Massachusett sagte gestern, dass die Air France Maschine mit der Flugnummer 321 den Logan International Airport mit 125 Personen an Bord um 1 Uhr 16 in der Früh verlassen hatte. Kurz danach hatte ein Warnlicht für eines der Triebwerke aufgeleuchtet. Gemäss Aussagen von Orlandella haben die Piloten daraufhin das betroffene Triebwerk abgestellt und sind zum Flughafen zurück gekehrt. Der Airbus A340 landete rund dreissig Minuten nach dem Start wieder in Logan. Verletzt wurde niemand.

