Air Cairo fliegt ab sofort von Köln Bonn nach Luxor

Air Cairo am Flughafen Köln/Bonn (Foto: Köln Bonn Airport)

Vom Dom zu den Tempeln: Air Cairo fliegt seit Samstag (17. Oktober) vom Köln Bonn Airport nach Luxor.

Die Airline verbindet das Rheinland künftig einmal wöchentlich, jeweils samstags, mit der historischen Stadt am Nil und erweitert damit ihr Angebot um ein weiteres ägyptisches Reiseziel.

Mit dem Start der Verbindung nach Luxor wächst das Ägypten-Angebot von Air Cairo am Köln Bonn Airport auf vier Direktziele. Damit haben unsere Passagiere noch mehr Möglichkeiten, Ägypten zu entdecken – von Kairo über die Badeorte am Roten Meer bis zu den beeindruckenden Kulturschätzen entlang des Nils,

sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Luxor zählt mit den Tempeln von Karnak und Luxor sowie den Gräbern im Tal der Könige zu den bedeutendsten historischen Kulturstätten Ägyptens. Die Stadt ist außerdem ein wichtiger Ausgangspunkt für Nilkreuzfahrten und Rundreisen. Auch die Kombination einer Kulturreise mit einem Badeurlaub am Roten Meer ist möglich: Reisende können beispielsweise nach Luxor fliegen und für den Rückflug ab Hurghada nach Köln/Bonn ebenfalls einen Flug der Air Cairo nutzen.

Das Angebot von Air Cairo ab Köln/Bonn ist das umfangreichste der Airline in Deutschland. Neben Luxor gehören auch Flüge nach Kairo, Hurghada und Marsa Alam dazu. Die Flüge nach Luxor sind über die Website von Air Cairo sowie über Reiseveranstalter und Reisebüros buchbar.

Über Air Cairo

Air Cairo ist eine ägyptische Fluggesellschaft, die ihren Sitz und ihre Basis in Kairo hat. Die Airline wurde 2003 gegründet und ist seitdem stetig gewachsen. Mittlerweile hat Air Cairo mehr als 20 Millionen Passagiere befördert und verfügt über eine Flotte aus mehr als 40 Flugzeugen, mit der rund 50 Ziele in Europa, Afrika und Asien bedient werden. Von Köln/Bonn aus steuert die Fluggesellschaft die ägyptischen Destinationen Hurghada, Marsa Alam, Kairo und nun auch Luxor an.