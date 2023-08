Air Berlin: 5 Jahre Vielfliegerprogramm topbonus

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands feiert den 5. Geburtstag ihres Vielfliegerprogramms topbonus.

Allein in den letzten zwei Jahren ist die Teilnehmerzahl um 400 Prozent auf 2 Millionen gestiegen. topbonus wurde 2004 mit dem Fokus auf Leisure-Passagiere ins Leben gerufen. Anfang 2007 kamen verstärkt Geschäftsreisende hinzu. Seit Ende 2007 hat das Vielfliegerprogramm eine weltweite Ausrichtung. Um das Fliegen mit Air Berlin noch angenehmer und attraktiver zu machen, hat die Airline topbonus im April 2009 komplett überarbeitet. Christoph Debus, Mitglied des Vorstandes der Air Berlin PLC: „Das Vielfliegerprogramm topbonus entwickelt sich zu einer Erfolgsgeschichte. Unsere Gäste schätzen die Vorteile, die sich mit dem Relaunch ergeben haben.“ Das topbonus-Programm von Air Berlin ist kostenfrei und der Einstieg durch Anmeldung unter airberlin.com/topbonus möglich. Teilnehmer können Prämien- sowie Statusmeilen sammeln. Das Meilenkonto wächst nicht nur mit Air Berlin- und NIKI-Flügen, sondern auch bei Nutzung der Angebote der topbonus-Partner wie beispielsweise Mietwagenfirmen und Hotels. Die gesammelten Prämienmeilen können gegen Freiflüge weltweit oder Upgrades in die Business Class eingelöst werden. Mit den topbonus-Schnäppchentickets sichern sich topbonus-Teilnehmer schon ab 3.000 Meilen Prämienflüge. Statuskunden können mit „Meine Strecke“ auf einer Lieblingsstrecke innerhalb Europas doppelt Prämienmeilen sammeln. Besonders interessant für Geschäftsreisende sind die Silver- und Gold-Vorteile für einen schnelleren und entspannten Weg in das Flugzeug. Zum 5. Geburtstag des Vielfliegerprogramms öffnet die Airline im Internet die Türen zur großen topbonus-Partymeile. Bis 31. Januar 2010 können Air Berlin-Gäste unter www.airberlin.com/5Jahre die Jubiläumsangebote von topbonus und den Partnern des Programms nutzen. Beim Online-Gewinnspiel können Teilnehmer ihr geografisches Wissen unter Beweis stellen. Neben Sachpreisen gibt es insgesamt 10 Millionen topbonus-Prämienmeilen zu gewinnen. Air Berlin