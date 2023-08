Air Berlin, mit zu Jubelpreisen die Welt bereisen

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft stellt am 23. und 24. Juni 2009 zusätzliche Tickets zu Jubelpreisen bereit.

Für das gesamte innerdeutsche und europäische Streckennetz können Flüge schon ab 29 Euro pro Strecke erworben werden. Wen es in die Ferne zieht, für den bietet Air Berlin die Langstrecke bereits ab 149 Euro pro einfachen Flug an.

Die günstigen Flüge starten im Juli und August von deutschen Abflughäfen auf allen deutschen und europäischen Air Berlin-Städteverbindungen. Nach Russland geht es im September und Oktober. Ziele der Langstrecke werden vergünstigt von Juli bis Oktober bereist. Trendsettern bietet Air Berlin zum Beispiel an, sich im Sommer in Paris, Mailand und New York auf die winterliche Modesaison einzustimmen. Entdecker kommen in Nordamerika, Kanada oder Namibia auf ihre Kosten oder lassen den Sommer in Thailand ausklingen.